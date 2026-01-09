والليل اذا يغشى ١ والنهار اذا تجلى ٢ وما خلق الذكر والانثى ٣ ان سعيكم لشتى ٤ فاما من اعطى واتقى ٥ وصدق بالحسنى ٦ فسنيسره لليسرى ٧ واما من بخل واستغنى ٨ وكذب بالحسنى ٩ فسنيسره للعسرى ١٠

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ١ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ٢ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ ٣ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ٤ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ٥ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٦ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ٧ وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ٨ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٩ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ ١٠