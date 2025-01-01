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3

Воля Аллаха непременно исполняется. Ни малое, ни великое не может произойти вопреки Его воле. Этот аят опровергает воззрения кадаритов, которые считают, что рабы Аллаха вершат свои дела независимо от воли Аллаха, и джабритов, которые, наоборот, полагают, что человек вообще лишен воли и не способен совершить что-либо самостоятельно. Джабриты ошибочно полагают, что человек принужден совершать то, что предписано ему Аллахом. Однако Всевышний Аллах заявил, что Его рабы имеют волю и способны самостоятельно выбирать, какое деяние им следует совершить. Тем не менее, их воля зависит от воли Аллаха. Его следует бояться, и Ему надлежит поклоняться, потому что Он - Единственный Бог, Который достоин поклонения. В то же время, Он прощает тех, кто исполнен страха пред Ним и стремится снискать Его благосклонность.