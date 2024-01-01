3

Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, было велено заявить о своей твердой убежденности в истинности его учения и порочности всего, что противоречит ему. Он принес убедительное свидетельство, которое не оставляло ни тени сомнения в его правдивости, поскольку он был самым беспристрастным из всех свидетелей. Правоверные поверили ему и увидели доказательства его правдивости настолько, насколько им позволяла вера, которой их одарил Аллах. А многобожники сочли его лжецом, хотя он совершенно не заслуживал такого отношения. Он не заслуживал ничего, кроме их доверия и признания. И поэтому им следовало знать, что если они станут и впредь отрицать его миссию, то их непременно постигнет наказание от Аллаха, поскольку Он обещал подвергнуть неверующих лютой каре, когда пожелает и как пожелает. Неверующие торопили эту кару, но Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не обладал властью ускорить ее наступление, потому что решение принимает только Аллах. Он издает религиозные законы, ниспосылая повеления и запреты, и принимает решения о воздаянии, вознаграждая одних и наказывая других в строгом соответствии с божественной мудростью. Возражать против Его решений бессмысленно, ведь Он разъяснил Своим рабам дорогу и сообщил им истину, лишив их тем самым возможности оправдаться за совершенные преступления, дабы всякий погибший погиб при полной ясности, и всякий выживший выжил при полной ясности. Он - Наилучший из судий как в этом мире, так и в Последней жизни, потому что все Его решения и приговоры заслуживают всяческой похвалы. И восхвалять Его будут даже те, кого приговорят к наказанию и призовут к ответу за содеянное.