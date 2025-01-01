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3

Всевышний возвестил о том, что Он заслуживает похвалы за Свои совершенные качества и величественные особенности в целом и перечисленные деяния в частности. Он восхвалил Себя за то, что Он сотворил небеса и землю, свидетельствующие о Его безграничном могуществе, совершенном знании, всеобъемлющем милосердии и совершенной мудрости. Наряду с этим они свидетельствуют о том, что Он - Единственный Творец и Правитель. Аллах восхвалил Себя за то, что Он сотворил мглу и свет. Мгла и свет могут быть материальными (ночь и день, солнце и луна) и духовными (мраки невежества, сомнения, язычества, грехопадения и беспечности и свет знания, веры, убежденности и покорности). Все сказанное свидетельствует о том, что Всевышний Аллах заслуживает поклонения и самого искреннего служения. Но, несмотря на эти ясные доводы, неверующие продолжают равнять с Ним творения. Они почитают своих идолов и поклоняются им так, как надлежит поклоняться Ему одному, хотя качества идолов не имеют ничего общего с совершенными качествами Господа. Поистине, все они слабы, беспомощны и обладают множеством недостатков. Следует отметить, что Аллах упомянул о существовании множества мраков и только одного света, потому что мрак имеет много источников и путей, тогда как ведущий к Аллаху светлый путь один. Он не разветвляется и зиждется на истинном знании и соответствующих деяниях. Всевышний сказал: «Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути. Он заповедал вам это, - быть может, вы устрашитесь» (6:153).