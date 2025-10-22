عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون ٣٢
عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًۭا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ ٣٢
[ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا ] وتیان: ئێمه‌ ته‌وبه‌مان كردو په‌شیمان بووینه‌وه‌و بۆ لای خوا گه‌ڕاینه‌وه‌ به‌ڵكو خوای گه‌وره‌ بۆمان بگۆڕێ به‌ باشتر، وتراوه‌: دواى په‌شیمان بوونه‌وه‌و ته‌وبه‌ كردنیان خواى گه‌وره‌ باشترى پێ به‌خشیوون [ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ (٣٢) ] ئێمه‌ ده‌مانه‌وێت بۆ لای خوای گه‌وره‌ بگه‌ڕێینه‌وه‌و به‌ڵكو خوای گه‌وره‌ لێمان ببوورێ و لێمان خۆشبێ و به‌ باشتر باخه‌كه‌مان بۆ بگۆڕێ.