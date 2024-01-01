3

Счастливые обитатели этих двух садов будут возлежать на зеленых подушках и прекрасных коврах. Высокие райские ложа устланы большими зелеными матрацами, которые у изголовья ложа приобретают вид подушки. Арабское слово абкари относится не только к коврам, но и ко всем остальным роскошным и богатым ткацким изделиям. Поэтому Всевышний назвал райские ковры прекрасными в самом широком смысле этого слова: они доставляют удовольствие всем, кто смотрит на них или прикасается к ним. Эти два сада уступают по своим красотам и прелестям двум предыдущим садам. Превосходство двух первых садов отражено в словах Всевышнего «А перед теми двумя есть еще два сада». Арабское слово дуна имеет несколько значений и означает ‘помимо’, ‘хуже’, ‘ниже’, ‘перед’. Если внимательно прочитать описание Райских садов, то станет очевидно, что в двух последних садах нет тех удивительных благ, которые встречаются в двух первых. По двум первым садам текут ручьи, а в двух последних лишь бьют ключи. Разница между текущими ручьями и бьющими ключами понятна каждому. В двух первых садах - деревья с раскидистыми ветвями, о которых Всевышний не упомянул при описании двух последних садов. В двух первых садах - от всяких плодов по два вида, а в двух последних - плоды, финики, гранаты. Разница между этими описаниями также очевидна. В двух первых садах праведники возлежат на бесподобных матрацах, нижняя часть которых выстлана парчой, а в двух других - на зеленых подушках и прекрасных коврах. В двух первых садах - девы, которые сами потупляют свои взоры от посторонних, а в двух других - девы, которых оберегают от посторонних в шатрах. Обитателей двух первых садов Всевышний назвал добродетельными: «Воздают ли за добро иначе, чем добром?» Эти славные эпитеты не были обращены в адрес обитателей двух последних садов. Наконец, одно только упоминание о первых двух садах прежде, чем о двух последующих, свидетельствует об их превосходстве. Первые два сада будут обителью пророков, праведников и приближенных рабов Аллаха, а два других сада будут обителью всех остальных верующих. Тем не менее, во всех Райских садах верующие то, чего не видывал взор, чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа. Этими благами и прелестями будут наслаждаться сердца, упиваться взоры. Все обитатели Рая будут счастливы и довольны и обретут покой и умиротворение. Каждый из них будет считать, что нет никого, более счастливого и более преуспевшего, чем он. В этой суре говорится о безграничной милости и великой добродетели Аллаха, и поэтому в заключительном аяте Всевышний Аллах сказал: