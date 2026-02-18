Entrar
Muhammad
2
47:2
والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيياتهم واصلح بالهم ٢
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَءَامَنُوا۟ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍۢ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ٢
وَٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
وَعَمِلُواْ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
وَءَامَنُواْ
بِمَا
نُزِّلَ
عَلَىٰ
مُحَمَّدٖ
وَهُوَ
ٱلۡحَقُّ
مِن
رَّبِّهِمۡ
كَفَّرَ
عَنۡهُمۡ
سَيِّـَٔاتِهِمۡ
وَأَصۡلَحَ
بَالَهُمۡ
٢
Outrossim, quanto aos fiéis, que praticam o bem e crêem no que foi revelado a Mohammad - esta é a verdade do seuSenhor - Deus absolverá as suas faltas e lhes melhorará as condições.
А тем, которые уверовали в то, что было ниспослано Божьим посланникам в целом и Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, в частности, и выполнили свои обязанности перед Аллахом и Его рабами, Всевышний отпускает большие и малые грехи и избавляет их от наказания как в этом мире, так и в Последней жизни. Более того, Он улучшает их положение в этой жизни и после смерти, то есть исправляет их поступки и облагораживает их души, увеличивает их вознаграждение и помогает им во всех начинаниях.
