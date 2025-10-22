وكاين من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم ١٣
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِىَ أَشَدُّ قُوَّةًۭ مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَـٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٣
﴿وَكَأَیِّن﴾ وَكَمْ ﴿مِّن قَرۡیَةٍ﴾ أُرِيدَ بِهَا أَهْلهَا ﴿هِیَ أَشَدُّ قُوَّةࣰ مِّن قَرۡیَتِكَ﴾ مَكَّة أَيْ أَهْلهَا ﴿ٱلَّتِیۤ أَخۡرَجَتۡكَ﴾ رُوعِيَ لَفْظ قَرْيَة ﴿أَهۡلَكۡنَـٰهُمۡ﴾ رُوعِيَ مَعْنَى قَرْيَة الْأُولَى ﴿فَلَا نَاصِرَ لَهُمۡ ١٣﴾ من إهلاكنا