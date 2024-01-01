3

Всевышний сообщил о стыде и позоре, который ожидает неверующих в Судный день. Когда этот день наступит, они попросят Аллаха вывести их из Преисподней и вернуть в земной мир, но в ответ они услышат только унизительный отказ. Они отказывались уверовать в Аллаха, Священные Писания, Божьих посланников и Судный день, и поэтому они непременно окажутся в Адском Пламени. Там они признаются в том, что заслуживают самого ужасного наказания, поскольку прежде они творили самые ужасные грехи. Они будут испытывать по отношению к себе ненависть и отвращение, но им возвестят о том, что ненависть Аллаха к ним была еще сильнее. О враги Аллаха! Божьи посланники и проповедники истины призывали вас уверовать и приводили вам убедительные доказательства своей правоты. Однако вы отказались уверовать и отвергли то, ради чего были сотворены. В результате вы лишились великой милости своего Господа и заслужили Его ненависть и гнев. Он продолжал гневаться на вас до тех пор, пока вы не оказались здесь. Сегодня Всевышний Аллах обрушит на вас Свой гнев и подвергнет вас лютой каре, а правоверных Он осенит Своей милостью и одарит щедрым вознаграждением.