واذا ذكروا لا يذكرون ١٣
وَإِذَا ذُكِّرُوا۟ لَا يَذْكُرُونَ ١٣
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
3
﴿وَإِذَا ذُكِّرُوا۟﴾ وُعِظُوا بِالْقُرْآنِ ﴿لَا یَذۡكُرُونَ ١٣﴾ لَا يتعظون