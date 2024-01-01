3

Под недугом здесь подразумеваются сомнения, неуверенность и лицемерие. Следует знать, что сердце может прийти в расстройство под воздействием двух недугов: лживых сомнений и низменных страстей. Неверие, лицемерие и ересь относятся к сомнениям, которые поражают сердца, тогда как прелюбодеяние, склонность к распутству и ослушание относятся к низменным желаниям. Всевышний сказал: «Если вы богобоязненны, то не проявляйте нежности в речах, дабы не возжелал вас тот, чье сердце поражено недугом» (33:32). В этом аяте говорится о низменном влечении к прелюбодеянию. Сердце можно назвать здоровым только тогда, когда оно избавлено от обоих недугов. Только в этом случае человек может обрести твердую убежденность и веру, воздержаться от ослушания и уберечься от дурного. Этот аят свидетельствует о божественной мудрости, руководствуясь которой Аллах предписал грешникам совершать грехи. По причине совершенных ими преступлений они совершают все новые и новые грехи, обрекающие их на наказание. По этому поводу Всевышний Аллах сказал: «Мы отворачиваем их сердца и умы, поскольку они не уверовали в него в первый раз» (6:110); «Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца. Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых» (61:5); «А что касается тех, чьи сердца поражены недугом, то это добавляет сомнение к их сомнению, и поэтому они умрут неверующими» (9:125). Из всего сказанного следует, что наказанием за совершенный грех является очередное прегрешение, равно как и вознаграждением за совершенное благодеяние является очередное благодеяние. Всевышний сказал: «Аллах увеличивает приверженность прямому пути тех, кто следует прямым путем» (19:76).