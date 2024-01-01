3

Всевышний напомнил о наступлении Судного дня, когда Господь призовет к себе многобожников. Сегодня они приравнивают к Нему ложных богов и полагают, что эти боги заслуживают поклонения и могут помочь им обрести благо и избавиться от зла. Когда же наступит День воскресения, Всевышний Аллах пожелает изобличить дерзость и порочность их предположений и скажет: «Где же те, которых вы называли богами? Они были богами лишь в ваших догадках, потому что в действительности все было наоборот». По этому поводу Всевышний сказал: «Чему же следуют те, которые поклоняются помимо Аллаха другим божествам? Они следуют лишь предположениям и только измышляют» (10:66).