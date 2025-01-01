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3

Это был глас самого Всевышнего Аллаха, Который поведал о том, что Муса оказался в благословенном месте. Достаточно сказать, что Аллах избрал это место для того, чтобы именно там обратиться к Мусе и назначить его своим посланником. Аллах также поведал о том, что люди не имеют права думать о Нем неподобающим образом, потому что все качества и деяния Его совершенны и безупречны.