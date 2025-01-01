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3

اُذْكُر ﴿إِذۡ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهۡلِهِۦۤ﴾ زَوْجَته عِنْد مَسِيره مِنْ مَدْيَن إلَى مِصْر ﴿إِنِّیۤ ءَانَسۡتُ﴾ أَبْصَرْت مِنْ بَعِيد ﴿نَارࣰا سَـَٔاتِیكُم مِّنۡهَا بِخَبَرٍ﴾ عَنْ حَال الطَّرِيق وَكَانَ قَدْ ضَلَّهَا ﴿أَوۡ ءَاتِیكُم بِشِهَابِ قَبَسࣲ﴾ بِالْإِضَافَةِ لِلْبَيَانِ وتركها أَيْ شُعْلَة نَار فِي رَأْس فَتِيلَة أَوْ عُود ﴿لَّعَلَّكُمۡ تَصۡطَلُونَ ٧﴾ وَالطَّاء بَدَل مِنْ تَاء الِافْتِعَال مِنْ صَلِيَ بِالنَّارِ بِكَسْرِ اللَّام وَفَتْحهَا تَسْتَدْفِئُونَ من البرد