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Аллаху известно обо всем, что происходит во всех уголках Вселенной, даже если это сокрыто от взоров и познаний его творений. Он знает о каждом насекомом, каждом семени и каждой затаенной мысли. Он ниспосылает дождь и выводит на свет то, что таится в земле, то есть заставляет прорастать семена и зерна растений. А когда ангел подует в Рог, Аллах выведет из земли всех усопших, чтобы воздать каждому человеку за совершенные им деяния. Это не составит для Него труда, потому что Он знает все, что вы скрываете, и все, что вы говорите открыто.