وجنود ابليس اجمعون ٩٥
وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ٩٥
undefined
undefined
undefined
undefined
3
[ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (٩٥) ] وه‌ سه‌ربازانی ئیبلیسیش به‌ جن و مرۆڤه‌وه‌ هه‌موویان فڕێ ئه‌درێنه‌ ئاگری دۆزه‌خه‌وه‌.