فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٨
﴿فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِیعُونِ ١٠٨﴾ فِيمَا آمُركُمْ بِهِ مِنْ تَوْحِيد اللَّه وَطَاعَته