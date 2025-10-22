فلو ان لنا كرة فنكون من المومنين ١٠٢
فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةًۭ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٢
﴿فَلَوۡ أَنَّ لَنَا كَرَّةࣰ﴾ رَجْعَة إلَى الدُّنْيَا ﴿فَنَكُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ١٠٢﴾ لَوْ هُنَا لِلتَّمَنِّي وَنَكُون جوابه