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3

Однажды Муса вошел в город во время дневного отдыха и увидел двух дерущихся мужчин. Один из них был соплеменником Мусы, а второй оказался коптом. Всевышний сказал: «Войдя в город, когда его жители были невнимательны, он встретил двух мужчин, которые дрались друг с другом. Один был из числа его сторонников, а другой был из числа его врагов. Тот, кто был из числа его сторонников, попросил его помочь ему против того, кто был из числа его врагов. Муса (Моисей) ударил его кулаком и прикончил» (28:15). Он тотчас раскаялся в содеянном и принялся молить Аллаха о прощении, и Господь простил его. Затем Муса узнал о том, что египетская знать решила казнить его, и сбежал из города. Аллах спас его от скорби и казни, а затем подверг сильному испытанию. Твердо следуя избранному пути, Муса достиг определенных высот. Сбежав от Фараона и его окружения, он поселился в Мадьяне, где женился и прожил восемь или десять лет. Затем он вернулся в Египет, и его возвращение не было случайным. Всевышний предопределил его возвращение и смилостивился над ним. Такой безупречной была забота Аллаха к избраннику, которому выпала честь говорить с Самим Аллахом.