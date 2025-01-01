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3

Коранические аяты приносят пользу правоверным и увеличивают их веру и убежденность. Что же касается тех, кто отворачивается от них и противится им, то они не могут уверовать в Коран и извлечь из него пользу. Всевышний сказал: «Воистину, те, о которых подтвердилось Слово Аллаха, не уверуют, пока их не постигнут мучительные страдания, даже если им явятся любые знамения» (10:96–97). Однако ниспослание знамений неверным не остается безрезультатным, потому что эти знамения лишают неверных возможности оправдаться собственной неосведомленностью. У них не будет оправданий, когда они узрят наказание, потому что к ним пришел Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, и они узрели многочисленные чудеса и доказательства. Поэтому далее Всевышний сказал: