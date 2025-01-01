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3

Всевышний повелел Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, терпеливо сносить причиняемые многобожниками обиды и искать поддержки у Аллаха благодаря восхвалению Его в самые прекрасные часы: перед восходом и закатом солнца, в начале и конце дня, а также среди ночи. О Мухаммад! Возможно, если ты станешь поступать так, то останешься доволен тем вознаграждением, которое достанется тебе при жизни на земле и после смерти. Благодаря поклонению Господу ты обретешь покой и получишь большое удовольствие, и это поможет тебе забыть об оскорблениях соплеменников и всегда проявлять должное терпение.