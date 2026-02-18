Entrar
Maryam
12
19:12
يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا ١٢
يَـٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَـٰبَ بِقُوَّةٍۢ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّۭا ١٢
يَٰيَحۡيَىٰ
خُذِ
ٱلۡكِتَٰبَ
بِقُوَّةٖۖ
وَءَاتَيۡنَٰهُ
ٱلۡحُكۡمَ
صَبِيّٗا
١٢
(Foi dito): Ó Yahia, observa fervorosamente o Livro! E o agraciamos, na infância, com a sabedoria,
Al-Sa'di
Из предыдущих откровений становится ясно, что Йахья появился на свет, вырос и получил прекрасное воспитание. Когда же он достиг того возраста, когда человек начинает осознавать то, что от него требуют, Всевышний Аллах повелел ему крепко держаться Писания. Для этого от него требовалось изо всех сил заботиться о сохранении Писания в его исконном виде, осознании его истинного смысла и соблюдении его запретов и повелений. Только соблюдая эти предписания, пророк Йахья мог крепко держаться Небесного Писания, и он покорился воле своего Господа и начал заботиться о сохранении и изучении Откровения. Аллах же наделил его умом и проницательностью, которыми не обладали другие люди, и поэтому Он возвестил о том, что одарил его мудростью уже в младенческом возрасте.
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
