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3

Всевышний повелел регулярно совершать намаз в конце двух частей дня, а также в некоторые часы ночи. К дневным намазам относятся рассветный, полуденный и послеполуденный намазы, а к ночным - закатный и вечерний намазы. К последним также относится дополнительный ночной намаз, посредством которого раб Божий приближается к Всевышнему Аллаху. Пять обязательных ежедневных намазов, а также связанные с ними дополнительные молитвы являются одними из самых замечательных деяний. Они не только приближают человека к Аллаху и обеспечивают ему вознаграждение, но и удаляют совершенные им прегрешения. Под этими прегрешениями подразумеваются малые грехи, о чем сообщается в достоверных хадисах. В одном из них говорится: «Пять намазов, пятничные намазы и посты в рамадане являются искуплением всего, что было совершено между ними, кроме великих грехов». Конкретизировать это откровение также можно благодаря другому откровению из суры «Ан-Ниса». Великий и могучий Аллах сказал: «Если вы будете избегать больших грехов из того, что вам запрещено, то Мы простим ваши злодеяния и введем вас в почтенный вход» (4:31). Таково наставление для поминающих. Очевидно, указательное местоимение относится ко всем перечисленным выше предписаниям. А это значит, что повеления следовать прямым путем, не преступать границ дозволенного, не склоняться на сторону беззаконников и исправно совершать намаз, а также разъяснение того, что праведные деяния смывают совершенные грехи, являются наставлением для тех, кто осознает смысл Божьих приказов и запретов и повинуется этим замечательным предписаниям, которые приносят огромную пользу и отдаляют человека от зла и грехов. Однако эти предписания требуют от человека усердия и терпения, и поэтому далее Всевышний сказал: