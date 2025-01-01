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3

О правоверные! Если вы станете потакать грешникам и соглашаться с их несправедливыми поступками или останетесь довольны заблуждением, которое они исповедуют, то вас поразит адский огонь. И тогда никто не поможет вам избавиться от наказания Аллаха и обрести хотя бы малую толику Божьего вознаграждения. Никто не защитит вас от лютой кары после того, как она коснется вас. Это откровение предостерегает правоверных склоняться на сторону нечестивцев, примыкать к ним, одобрять их злодеяния и удовлетворяться их несправедливыми воззрениями и поступками. И если мучительное наказание обещано тем, кто склоняется на сторону нечестивцев, то что можно сказать о судьбе самих нечестивцев?!! О Аллах, упаси нас от несправедливости и беззакония!