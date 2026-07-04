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20:83
۞ وما اعجلك عن قومك يا موسى ٨٣
۞ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـٰمُوسَىٰ ٨٣

٨٣

(Allah zei:) "En wat heeft jou je van jouw volk doen weghaasten, O Môesa?"
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