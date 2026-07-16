Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
20:65
قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى ٦٥
قَالُوا۟ يَـٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ٦٥

٦٥

Zij zeiden: "O Môesa, of jij werpt, of zijn wij het die het eerst werpen?"
Tafseers
Lessen
Reflecties