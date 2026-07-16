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20:62
فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى ٦٢
فَتَنَـٰزَعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَىٰ ٦٢

٦٢

Zij (de Lieden van Fir'aun) twistten met elkaar over hun zaak en hielden een geheim overleg.
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