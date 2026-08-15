Taha 20:122 ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ١٢٢
Bladzijde 320 · Juz 16
ثُمَّ
ٱجۡتَبَٰهُ
رَبُّهُۥ
فَتَابَ
عَلَيۡهِ
وَهَدَىٰ
١٢٢
Daarna koos zijn Heer hem uit en Hij aanvaardde zün berouw en leidde (hem).
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Ibn Kathir (Abridged)
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