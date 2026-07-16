Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
38:37
والشياطين كل بناء وغواص ٣٧
وَٱلشَّيَـٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍۢ وَغَوَّاصٍۢ ٣٧

٣٧

En (ook) de Satans, allen waren bouwers en duikers.
Tafseers
Lessen
Reflecties