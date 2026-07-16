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38:33
ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق ٣٣
رُدُّوهَا عَلَىَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ٣٣

٣٣

Brengt ze naar mij terug." Daarna begon bij (de paarden) over de benen en de halzen te stirijken.
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