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7. Al-A'raf

De Verheven Plaatsen

Informatie
In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle.
7:1
المص ١
الٓمٓصٓ ١

١

Alif Lâm Mîm Shâd.
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