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27. An-Naml

De Mieren

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In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle.
27:1
طس تلك ايات القران وكتاب مبين ١
طسٓ ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍۢ مُّبِينٍ ١

١

Tha Sîn. Dit zijn de Verzen van de Koran en een duidelijk Boek.
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