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26. Ash-Shu'ara

De Dichters

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In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle.
26:1
طسم ١
طسٓمٓ ١

١

Tha Sîn Mîm.
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