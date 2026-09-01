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1. Al-Fatihah

De Opening

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1:1
بسم الله الرحمان الرحيم ١
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١

١

In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.
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