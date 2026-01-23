Aanmelden
Aanmelden

Ya-Sin

.36

Jaa Sien (de letters)

036

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle.
36:83
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ٨٣
فَسُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍۢ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٣

٨٣

Heilig is Degene in Wiens Hand de heerschappij over alle zaken is en tot Hem worden jullie teruggekeerd.
Tafseers
Lessen
Reflecties
Notes placeholders