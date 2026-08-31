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87. Al-A'la
De Hoogste
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In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle.
87:1
سبح اسم ربك الاعلى ١
سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ١
سَبِّحِ
ٱسۡمَ
رَبِّكَ
ٱلۡأَعۡلَى
١
Prijs de naam van jouw Heer, de Hoogste.
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87:2
الذي خلق فسوى ٢
ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ٢
ٱلَّذِي
خَلَقَ
فَسَوَّىٰ
٢
Degene Die geschapen heeft en vervolmaakt.
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87:3
والذي قدر فهدى ٣
وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ٣
وَٱلَّذِي
قَدَّرَ
فَهَدَىٰ
٣
En Degene Die de maat bepaald heeft en Die geleid heeft.
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87:4
والذي اخرج المرعى ٤
وَٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ٤
وَٱلَّذِيٓ
أَخۡرَجَ
ٱلۡمَرۡعَىٰ
٤
Degene die het weidegras doet groeien.
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87:5
فجعله غثاء احوى ٥
فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحْوَىٰ ٥
فَجَعَلَهُۥ
غُثَآءً
أَحۡوَىٰ
٥
En het daarna dor (en) zwart maakt.
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87:6
سنقريك فلا تنسى ٦
سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ ٦
سَنُقۡرِئُكَ
فَلَا
تَنسَىٰٓ
٦
Wij zullen (de Koran) aan jou voordragen en jij zult (hem) niet vergeten.
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87:7
الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ٧
إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ٧
إِلَّا
مَا
شَآءَ
ٱللَّهُۚ
إِنَّهُۥ
يَعۡلَمُ
ٱلۡجَهۡرَ
وَمَا
يَخۡفَىٰ
٧
Behalve wat Allah wil. Voorwaar, Hij kent het openlijke en het verborgene.
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87:8
ونيسرك لليسرى ٨
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ٨
وَنُيَسِّرُكَ
لِلۡيُسۡرَىٰ
٨
En Wij zullen het gemakkelijke voor jou gemakkelijk maken.
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87:9
فذكر ان نفعت الذكرى ٩
فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ٩
فَذَكِّرۡ
إِن
نَّفَعَتِ
ٱلذِّكۡرَىٰ
٩
Vermaan daarom, als de Vermaning (hun) baat.
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87:10
سيذكر من يخشى ١٠
سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ١٠
سَيَذَّكَّرُ
مَن
يَخۡشَىٰ
١٠
Wie (Allah) vreest zal zich laten vermanen.
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87. Al-A'la
De Hoogste
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Informatie
Vertaling
In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle.
87:1
سبح اسم ربك الاعلى ١
سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ١
سَبِّحِ
ٱسۡمَ
رَبِّكَ
ٱلۡأَعۡلَى
١
Prijs de naam van jouw Heer, de Hoogste.
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