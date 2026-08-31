Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren

67. Al-Mulk

De Heerschappij

Informatie
In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle.
67:1
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ١
تَبَـٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌ ١

١

Gezegend is Degene in Wiens Hand de heerschappij is. En Hij is Almachtig over alle zaken.
Tafseers
Lessen
Reflecties