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55. Ar-Rahman

De Erbarmer

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In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle.
55:1
الرحمان ١
ٱلرَّحْمَـٰنُ ١

١

De Erbarmer.
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