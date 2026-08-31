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21. Al-Anbiya

De Profeten

Informatie
In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle.
21:1
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ١
ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍۢ مُّعْرِضُونَ ١

١

Dichter bij voor de mensen is hun afrekening gekomen, terwijl zij zich in onachtzaamheid afwenden.
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