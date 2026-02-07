Een hoogwaardigere, aanpasbare manier om koranverzen in je content op te nemen.
Maak een embed die je eenvoudig kunt aanpassen, met Nauwkeurige Arabische weergave, ingebouwde voordracht en meer, zodat lezers kunnen luisteren terwijl ze zich met het vers bezighouden.
<iframe
src="https://quran.com/embed/v1?verses=33%3A56&mushaf=kfgqpc_v1&locale=nl"
width="100%"
data-quran-embed="true"
allow="clipboard-write"
frameborder="0">
</iframe>
<script defer src="https://quran.com/widget/embed-widget.js"></script>