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37:164
وما منا الا له مقام معلوم ١٦٤
وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌۭ مَّعْلُومٌۭ ١٦٤

١٦٤

(De Engelen zeggen:) "En er is niemand van ons, of er is voor hem een bekende plaats.
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