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37:159
سبحان الله عما يصفون ١٥٩
سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٥٩

١٥٩

Heilig is Allah boven wat zij toeschrijven.
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