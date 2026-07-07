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51:42
ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم ٤٢
مَا تَذَرُ مِن شَىْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ٤٢

٤٢

Die niets heel liet van wat hij tegenkwam, maar (alles) tot ruïnes maakte.
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