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51:32
قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين ٣٢
قَالُوٓا۟ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍۢ مُّجْرِمِينَ ٣٢

٣٢

Zij zeiden: "Voorwaar, wij zijn gezonden naar een volk van misdadigers.
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