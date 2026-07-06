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51:31
۞ قال فما خطبكم ايها المرسلون ٣١
۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٣١

٣١

Hij (Ibrâhîm) vroeg: "Wat is jullie boodschap, O gezanten?"
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