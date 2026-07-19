Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
53:21
الكم الذكر وله الانثى ٢١
أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ٢١

٢١

Zijn voor jullie de mannen en voor Hem de vrouwen?
Tafseers
Lessen
Reflecties