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53:19
افرايتم اللات والعزى ١٩
أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّـٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ١٩

١٩

Zien jullie (veelgodenaanbidders) dan al Lâta en al 'Oezza?
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