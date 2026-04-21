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68:24
ان لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ٢٤
أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌۭ ٢٤

٢٤

(Zij zeiden:) "Laat er deze dag geen enkele arme bij jullie binnengaan."
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