Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
27:53
وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ٥٣
وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ٥٣

٥٣

En Wij redden hen die geloofden en zij plachten (Allah) te vrezen.
Tafseers
Lessen
Reflecties