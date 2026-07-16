Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
27:50
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ٥٠
وَمَكَرُوا۟ مَكْرًۭا وَمَكَرْنَا مَكْرًۭا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠

٥٠

En zij beraamden een list en Wij beraamden een list, terwijl zij het niet beseften.
Tafseers
Lessen
Reflecties